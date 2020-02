Incendio a Crespellano: appartamento va a fuoco

Appartamento a fuoco in via Bargellina 9 a Crespellano. Alle 19 di ieri 25 febbraio è stata allertata la sala operativa del 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio in abitazione.

Sul posto sono giunti i pompieri dal distaccamento di Bazzano e di Zola Predosa insieme alle squadre della centrale con autoscala e autobotte. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza lo scenario. Nessun ferito. Sul posto oltre i pompieri anche il 118