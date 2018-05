Incendio a Imola: crolla capannone con bombole di gas, strada chiusa

Un capannone utilizzato come officina e ricovero per attrezzi agricoli è andato a gfuoco questa mattina in Via Rondanina, a Imola. Alle 8.00 le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Imola, Medicina, Budrio e dal Comando di Bologna, sono intervenute per domare l’incendio che si è propagato durante la notte per cause di natura accidentale e che ha praticamente distrutto il fabbricato.

All'interno diverse bombole

Il tetto e parte delle pareti esterne sono crollati cadendo su una decina di bombole contenenti Gpl, ossigeno, azoto, e una bombola contenente acetilene che, per la natura molto instabile del gas, è stata sottoposta a trattamento di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco.

La bombola è stata recuperata e risposta in una buca scavata appositamente dove dovrà rimanere per qualche

giorno. La strada adiacente è stata chiusa al traffico per almeno 80 ore.