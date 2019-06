Via Sant'Isaia: incendio dopo la festa di fine anno, i Vigili del Fuoco al Malpighi

Si tratterebbe di incendio accidentale quello di stanotte al Liceo Malpighi, in via Sant'Isaia. Il rogo è partito da una stanza adibita a magazzino, dove, oltre ad altri materiali, erano stati depositati i sacchi della spazzatura con i resti della festa di fine anno che si era svolta la sera prima all'interno dell'istituto.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore e tra le cause potrebbe esserci quella di un'autocombustione. A chiamarli sono stati gli agenti di una volante della Polizia che stava passando nella via durante un servizio di controllo. Oggi il liceo ha svolto regolarmente lezioni ed esami.