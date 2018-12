Per cause accidentali ha preso fuoco verso mezzogiorno di oggi la cucina del ristorante "Welldone Burger", nel centro di San Lazzaro di Savena, in via Emilia 219.

Diversi appartamenti sono stati evacuati a scopo precauzionale. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri per i rilievi. Al momento non risultano feriti o intossicati.