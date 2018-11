Incendio in via Casanova, furgone a fuoco: la Polizia indaga sugli ultimi episodi

Erano le 22.45 di ieri quando i Vigili del Fuoco e la Polizia sono intervenuti in via Casanova per un furgone incendiato: dopo lo spegnimento del rogo gli agenti hanno repertato dei frammenti di materiale bruciato per indagare sull'episodio, che pare non essere isolato.

Dalla Questura fanno infatti sapere che non si esclude ci sia un collegamento fra le auto incendiate notti fa e questo ultimo incendio, fra l'altro non molto distante da quelli di via Romagnoli e via Cavazza dove due auto (una delle quali risultata essere stata rubata nel ravennate nel 2017) sono andate bruciate.