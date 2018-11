Un'altra auto data alle fiamme: incendio stanotte in via dell'Arcobaleno

Stanotte intorno alle 2.30 una chiamata al 115 ha avvertito di un rogo in via dell'Arcobaleno (zona via Azzurra): una Fiat Punto stava andando a fuocoprocurando danneggiamenti anche alle due auto parcheggiate al suo fianco. Salgono così i casi in città, fra i quali non si sa se esiste una coincodenza e in molti pensano sia opera della mano di un piromane.

Questa idea è forte soprattutto fra gli abitanti delle zone Savena e Murri, che nel giro di pochi giorni hanno assistito a ben tre episodi, ultimo dei quali la notte fra venerdì e sabato in via Casanova, dove si è intervenuti per un furgone incendiato. Due giorni prima altri due roghi in via Romagnoli e via Cavazza dove due auto (una delle quali risultata essere stata rubata nel ravennate nel 2017) sono andate bruciate.