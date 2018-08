Incidente Raccordo, Bologna reagisce così | VIDEO

Cosa lascia dietro di sè quanto accaduto quel maledetto pomeriggio del 6 agosto scorso? Così parlano i cittadini, soffermandosi sulle possibili soluzioni per far sì che quanto accaduto non si ripeta, ma anche sulle sensazioni provate difronte alle immagini del disastroso incidente sul Raccordo