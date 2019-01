Incidente in viale Roma: muore un uomo a bordo del suo scooter

Percorreva viale Roma verso San Lazzaro quando, per cause ancora da accertare, ha tamponato con violenza un mezzo per la pulizia delle strade che era fermo e senza autista a bordo: così è morto uno scooterista bolognese sui cinquant'anni intorno alle due di questa notte.

Sul luogo dell'incidente la Polizia Locale, che ha fatto i rilievi del caso, mentre il 118 (giunto sul posto immediatamente) non ha potuto far altro che constatare il decesso. Non si conosce ancora l'identità della vittima.