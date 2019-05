Incidente sul raccordo, morta la donna ferita nello schianto

E' morta poco dopo l'incidente, ma della notizia si è trovata conferma solo in queste ore. Anna Iocco, 73 anni, originaria di Lanciano, è stata vittima di un incidente mortale nel raccordo tra A1 e A14, schianto nel quale sono rimasti feriti in modo serio anche la sorella Adriana e il cognato Claudio Bomba. Entrambi ora sono al Maggiore di Bologna in Rianimazione e prognosi riservata. Per la signora, già grave al momento dell'arrivo dei soccorsi, non c'è stato più nulla da fare: è deceduta mentre stava venendo ricoverata.

Iocco era conosciuta nella città abruzzese per la sua attività come accolita di una confraternita religiosa. Assieme al cognato e a sua sorella stavano rientrando in Abruzzo dopo qualche giorno passato in Toscana. Sulla dinamica dell'incidente sta ora indagando la Polizia Stradale Bologna Sud. Pare che all'origine dell'incidente che ha coinvolto tre auto, tra cui l'utilitaria Hyundai sulla quale viaggiavano i tre, sia stato un tamponamento a catena.