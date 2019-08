Incidente in A1, un morto: traffico bloccato, in corso la distribuzione dell'acqua

Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio per la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia verso Milano, il traffico è sbloccato con 5 km di coda in aumento per un incidente avvenuto inotorno alle 7.40 tra una moto ed un' auto avvenuto all'altezza del km 138,3. L'uomo in moto è deceduto.

Il traffico in prossimità dell'incidente scorre sulla sola prima corsia. Verso Bologna, per i curiosi, si segnalano incolonnamenti tra Terre di Canossa-Campegine e l'allacciamento con la A22 del

Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A22 Brennero-Modena e poi la A4 Milano-Brescia verso Milano.

E' in corso la distribuzione dell'acqua da parte della Protezione Civile agli utenti in coda.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.