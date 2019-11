Incidente sulla A1: scontro camion-furgone, tratto chiuso

Sull'autostrada A1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano si è resa necessaria la chiusura del tratto ed al suo interno il traffico è bloccato con 4 km di coda in aumento, a causa di un incidente avvenuto all' altezza del km 132, in cui sono rimasti coinvolti un mezzo pesante ed un furgone.

Autostrade per l'Italia consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Reggio Emilia, dove ci sono 3 km di coda, di percorrere la S.S. 9 Via Emilia ed è possibile rientrare in autostrada a Terre di Canossa Campegine. Si consiglia comunque di anticipare l'uscita a Modena Nord. In direzione opposta si è formata una coda per curiosi.

Sul luogo dell evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitario.

Dopo l'incidente che sabato ha ucciso un'intera famiglia sulla A13, si tratta del terzo episodio su strade e autostrade registrato nella mattinata del 4 novembre.