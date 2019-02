Incidente in A1: schianto furgone-auto, Variante valico chiusa per due ore

Autostrade per l'Italia comunica che intorno alle 07:15, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto tra il bivio A1/Direttissima e il bivio A1/Panoramica in direzione Bologna, chiuso in precedenza alle 5:30 per un incidente all’altezza del km 16,5 che ha visto coinvolto un furgone e una autovettura e che ha causato il ferimento di due persone di cui una in modo grave.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Attualmente si transita su due corsie e si registra un chilometro di coda, in diminuzione, tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna.