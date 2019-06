Incidente sulla A14: scontro camion-camper, traffico bloccato

Sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli ci sono 7 km di coda a causa di un incidente, ora risolto, in cui sono rimasti coinvolti un camper e un camion, all'altezza del km 10+200.

In alternativa si consiglia di uscire, a Castel San Pietro seguire le indicazioni per Bologna e rientrare in autostrada a Bologna Borgo Panigale.

Code di 4 km si segnalano anche in A13 Bologna-Padova in direzione Bologna a partire da Interporto. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia a segnalare la coda.