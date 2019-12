Incidente in A14: scontro tra mezzi, tratto autostrada chiuso e traffico bloccato per un'ora

E' stato riaperto al traffico il tratto tra Bologna Casalecchio e l'allacciamento con l'A14, precedentemente chiuso a causa di un incidente tra Bologna Casalecchio e il raccordo con l'A14. I mezzi di soccorso sono andati sul posto per un sinistro che ha coinvolto vari veicoli, secondo le prime segnalazioni fornite da autostrade un camion e cinque autovetture, avvenuto all'altezza del km 3. Le code si sono protratte all'interno del tratto andando via via in smaltimento.

Per il traffico in trasito l'entrata consigliata verso la A14 è da Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna. L'uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli è Bologna Casalecchio.

Notizia in aggiornamento