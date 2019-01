Incidente ad Alto Reno Terme: frontale tra auto, conducente ferito grave

E' ricoverato al Maggiore in condizioni gravi il signore di 83 anni che ieri sera intorno alle 18:20 è stato coinvolto in un serio incidente, sulla strada provinciale 57. La sua Fiat Panda, per ragioni ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Alto Reno, ha impattato contro una Volkswagen che sopraggiungeva dalla direzione opposta, poco fuori l'abitato di Alto Reno. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco, che hanno estratto il signore dalle lamiere dell'auto e lo hanno affidato ai sanitari del 118. Ferite superficiali invece per il conducente dell'altro mezzo, un uomo di circa 70 anni. Durante tutta l'operazione, che ha richiesto più di un'ora di lavoro da parte dei soccorritori, il traffico in transito è stato deviato sulla Sp 52.