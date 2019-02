Incidente a Valsamoggia: investita sulle strisce, grave 64enne

E' stata investita in viale dei Martiri, in Valsamoggia e ora versa in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. Vittima dell'incidente avvenuto ieri mattina poco prima delle 8 nei pressi dell'ospedale di Bazzano, una 64enne travolta da una Lancia Y mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in ospedale in codice 3, la prognosi è riservata. Nessuna conseguenza per il conducente dell'auto.

Un altro grave incidente è occorso occorso mercoledì pomeriggio in viale Ghandi a Bologna: un motociclista è rimasto ferito gravemente, ieri è morto al MAggiore.