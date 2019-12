Incidente a Casalecchio: pedone investito all'incrocio

Un 23enne è ricoverato ferito in condizioni gravi all'ospedale Maggiore di Bologna dopo che ieri pomeriggio è stato investito in un incidente stradale da una moto mentre attraversava la strada sulla via Porrettana a Casalecchio tra gli incroci con le vie Cimabue e Buonarroti.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale i Casalecchio intervenuta sul posto assieme ai sanitari del 118, ma sembra che il pedone stesse attraversando la statale quando il mezzo a due ruote, proveniente da Bologna, non è riuscito a evitarlo.

Dopo l'impatto anche il centauro è caduto a terra, andando a sbattere contro un cordolo, finendo ferito anch'esso ma non in condizioni gravi. La strada è stata parzialmente chiusa per il tempo necessario ai rilievi.