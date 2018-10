Incidente a Castel Maggiore: si schiantano contro muretto, grave una 20enne

Brutto incidente questa notte a Castel Maggiore. Un'auto con a bordo tre giovani è uscita di strada andandosi a schiantare contro un muro di recinzione di una casa. E' successo intorno alle quattro del mattino, su via Lame, nella frazione dei Boschetti di Castel Maggiore.

Sul posto si sono precipitate tre ambulanze e due automedica, assieme ai Vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare tanto per estrarre dalla lamiere i feriti, due ragazzi di 19 e 20 anni e una ragazza sempre 20enne. E' quest'ultima la più grave, ricoverata in codice tre all'ospedale Maggiore assieme agli altri due. Sono in corso accertamenti sulla dinamica e le circostanze che hanno portato all'uscita di strada del mezzo, condotti dai Carabinieri di Castel Maggiore e Borgo Panigale.