Incidente a Castiglione dei Pepoli: si schianta contro un muro, grave al Maggiore

Ha perso il controllo del veicolo, è uscito fuori strada e si è schiantato contro un muro. E' accaduto oggi alle 14, in via Badia Nuova nel comune di Castiglione dei Pepoli. Vittima dell'incidente, un uomo di 59 anni residente nel paese dell'Appennino.

E' rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo. E' stato trasportato in codice di massima gravità al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore e affidato al Trauma Team. Da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione.