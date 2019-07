Incidente sui colli: auto in bilico sulla scarpata. Quattro giovani a bordo

Incidente a mezzanotte e mezza in via dei Colli, all'incrocio con via Golfreda. Un'auto con a bordo quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, è uscita fuori strada rimandendo in bilico su una scarpata.

Polizia e Vigili del Fuoco hanno messo in salvo i ragazzi. Una di loro, sotto shock, non riusciva a scendere dal veicolo. Così è stato necessario l'intervento degli agenti.

I quattro giovani, tutti di età compresa tra 21 e 26 anni, sono stati portati in ospedale per accertamenti, nessuno è grave. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per la gestione della viabilità e per i rilievi.