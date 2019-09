Incidente a Dozza, donna investita da un'auto: arriva l'elisoccorso

Incidente a Toscanella di Dozza. Una signora di 81 anni è stata investita questa mattina sulla via Emilia, in una zona a ridosso del centro abitato. Secondo quanto ricostruito, sembra che l'anziana sia stata urtata e investita da una Fiat Panda, in un punto sembra lontano dalle striscie pedonali. L'anziana è stata caricata di urgenza sull'elisoccorso e portata al Maggiore di Bologna in codice di massima gravità. A guidare il mezzo un signore 88enne. Registrato qualche disagio al traffico locale. I carabinieri di Imola si sono occupati dei rilievi.

In un comune poco distante, a Medicina, nella frazione di Ganzanigo, una auto di servizio di Hera si è ribaltata dopo essere finita nel fosso. Arrivati i vigili del fuoco, la donna che era al suo interno è stata estratta e portata in ospedale a Imola. Sul posto anche carabinieri e polizia muicipale.