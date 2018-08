Esplosione Borgo Panigale, sopralluogo dei Vigili del Fuoco: "Non ci sono sfollati"

I Vigili del Fuoco hanno fatto circa duecento sopralluoghi nelle zone limitrofe all'esplosione che ieri ha scosso il quartiere Borgo Panigale e l'intera città e oggi il comandante provinciale Carlo Dell'Oppio comunica che non ci sono state persone sfollate: "Abbiamo fatto i sopralluoghi ed esaurito tutte le richieste nella notte. Non abbiamo dato l'inagibilità a nessuno. Qualcuno ha deciso di dormire fuori casa, ma per una scelta volontaria".

Una decina di persone ha dormito fuori casa ma "per propria volontà"

Sono state circa una decina le persone che col sostegno di Comune e Quartiere sono andate in albergo: "Non se la sono sentita di rientrare in casa a tarda notte coi vetri rotti", spiega il presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Vincenzo Naldi, che poi ci tiene a ringraziare pompieri e volontari della Protezione civile per il lavoro di assistenza ai cittadini. "Sono stati straordinari", ha affermato.

I danni: vetri rotti, tendoni bruciati e infissi divelti

Questa mattina le richieste di sopralluoghi in casa sono riprese. "Ce lo aspettavamo - spiega ancora Dell'Oppio- sono giàqualche decina le persone che si sono rivolte a noi, tornate dalle ferie". Al momento comunque i danni rilevati sono soprattutto alle sovrastrutture delle abitazioni, soprattutto vetri rotti, tendoni bruciati e infissi divelti. Peggio e' andato alle attivita' vicine al luogo dell'esplosione. "Alcuni frammenti sono volati anche a centinaia di metri- sottolinea il comandante- colpendo anche alcuni tetti". (agenzia Dire)