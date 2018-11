Indagato per la morte del padre, muore in un incidente a Parma

E’ morto sul colpo in un bruttissimo incidente stradale Francesco Masetti, 38 anni, indagato a piede libero per l'omicidio volontario premeditato del padre, 70 anni, morto il 4 novembre a Zola Predosa, in circostanze poco chiare . Lo schianto è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16 lungo la via Emilia, tra Parma e Fidenza, all'altezza dell'abitato di Parola di Fontanellato.

Il 38enne - come riporta ParmaToday - era a bordo di una Dacia Duster finita contro un camion. L’autista del mezzo pesante è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, direttamente nel reparto di Rianimazione dove si trova in condizioni critiche e prognosi riservata, mentre per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre i sanitari del 118, la Polizia stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, e al momento nessuna ipotesi sembra esclusa.