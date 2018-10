Incidente mortale a Imola: scontro auto-moto, muore centauro 59enne

Tragico scontro oggi poco dopo le 14 sulla SP610 Montanara Selice, in località Case Volta, nel territorio di Imola. Da quanto si apprende, una vettura in curva ha impattato con due moto.

Per un motociclista 59enne del luogo non c'è stato nulla da fare. L'altro, 58 anni, è stato trasportato all'ospedale di Imola in codice di media gravità (2). Sul posto sono, oltre ai sanitari e all'ambulanza del 118, intervenuti i Carabinieri di Imola per i rilievi e la Polizia Municipale per gestire i disagi al traffico.