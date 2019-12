Incidente stradale a Imola: scontro tra tre auto, forti disagi al traffico

Uno scontro tra tre auto si è verificato oggi poco dopo le 16.30 in via Pisacane, sulla via Emilia, a Imola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno allertato i Vigili del Fuoco, visto che due delle tre vetture incidentate erano alimentate a gas, quindi hanno richiesto un intervento specialistico.

I feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche la Polizia locale che ha gestito le pesanti ripercussioni sul traffico della via Emilia.