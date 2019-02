Incidente sulla A1 Milano-Bologna: coda fra Valsamoggia e Modena

Coda di 1 km sulla A1 Milano-Bologna al Km 170.8 in direzione Milano per incidente. In particolare la coda è fra Valsamoggia e Modena sud per incidente (1 febbraio 2019 info aggiornate alle ore 08:24).

Fila anche sulla A22 Brennero-Modena (Km 265.5 - direzione: Brennero): 4 km tra Pegognaga e Mantova sud per incidente

(1 febbraio 2019 ore 07:54)