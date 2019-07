Incidente a Marzabotto: schianto auto-moto, muore 59enne

Tragico incidente ieri sera lungo la Porrettana poco prima delle 22 dove un centauro ha perso la vita nel territorio di Marzabotto. A scontrarsi un'auto, una Grande Punto, e uno scooter Tmax.

Lanciato l'allarme sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione, ma per un 59enne a bordo dello scooter non c'è stato nulla da fare: un impatto troppo violento, che non gli avrebbe lasciato via di scampo. Ferita lievemente invece, la persona alla guida della vettura.

La normale viabilità è stata interrotta per circa due ore, e il traffico deviato su strade alternative secondarie.