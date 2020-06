Incidente a Ozzano: Porsche si schianta contro palo della luce e si ribalta, 2 feriti

Incidente ieri sera a Ozzano, in via Tolara di Sotto, dove una Porsche Carrera è uscita di strada, urtando contro un palo della luce.

Da quanto si apprende l'uomo alla guida, per motivi ancora al vaglio delle autorità, avrebbe perso il controllo dell'auto colpendo un lampione: un urto violento, al seguto del quale la Porsche si è ribaltata più volte. Non solo, a causa dell'impatto la testa del lampione è volata via, schiantandosi contro il vetro di una vettura che proprio in quel momento sopraggiungeva in direzione opposta.

A bordo della Porsche due persone, un uomo e una donna, entrambi residenti a Bologna, estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, e trasportati al pronto soccorso in codice due, quindi di media gravità.

Miracolosamente illesse le persone a bordo dell'auto colpita dalla testa del lampione.

Sul posto, oltre i caschi rossi, i Carabinieri della locale stazione e il personale del 118. Indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto sono in corso.