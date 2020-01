Incidente a San Lazzaro: 20enne investito sulle strisce

Un 20enne è stato investito da un'auto mentre in sella alla bicicletta attraversava le strisce pedonali. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, verso le 17:45, all'incrocio di via Reggio Emilia a San Lazzaro di Savena.

A colpire il giovane una Fiat Panda guidata da una donna di 46 anni. Da quanto si apprende al momento il ventenne era uscito da una ciclo-pedonale e stava attraversando la strada quando sarebbe stato investito.

A lanciare l'allarme è stata la donna alla guida della vettura, che si è immediatamente fermata prestando soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità eseguendo tutti i rilievi. Il ragazzo, cosciente, è stato trasferito in ospedale per accertamenti in codice due. Indagini sono in corso.