Incidente in moto su via Ferrarese, la vittima è Lele Roveri

Era a cavallo della sua moto in via Ferrarese quando, da quello che risulta dalle prime ricostruzioni del sinistro, un'auto lo avrebbe travolto. La vittima, come riporta Il Resto del Carlino, è un personaggio molto conosciuto a Bologna, Lele Roveri, da anni responsabile di Estragon e della rassegna estiva BOtanique.

La violenza dell'impatto ha provocato alla vittima diverse fratture e il codice di massima gravità del 118, i cui mezzi lo hanno imemdiatamente trasportato all'Ospedale Maggiore. Roveri è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia Municipale è al lavoro per la ricostruzione della dinamica. L'incidente è avvenuto lo scorso lunedì mattina.