Incidente sui colli: muore Lionel Joubaud, cuoco bretone del 'Banco 32'

E' Lionel Joubaud la vittima dell'incidente avvenuto ieri sera in via delle Lastre, sui Colli. 50 anni, Joubaud, originario di Redon, in Bretagna, era molto conosciuto in città. Infatti era uno dei soci fondatori e cuoco del "Banco 32", il ristorante al Mercato delle Erbe, in via San Gervasio, aperto nel 2014.

"Un grande dolore e una grande perdita - ha detto l'assessore Matteo Lepore a Bologna Today - ho conosciuto Lionel come una persona innamorata del suo lavoro, che negli ultimi anni ha contribuito non poco a rendere più viva e aperta la vita della nostra città. Alla famiglia, ai tanti amici e ai colleghi va il più sentito cordoglio da parte mia e del Comune".

Avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso: La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi, proseguiti fino a notte.