Incidente sulla SP 78: auto nel fosso dopo lo scontro, morta una donna

Non ce l'ha fatta Luisa Grandi, la 71enne di Monteveglio che ieri pomeriggio ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 15 circa sulla provinciale 78 a Castelfranco, in provincia di Modena.

L'Opel Astra, guidata dal marito della donna, si è scontrata con una Renault Clio con a bordo due giovani, ed è finita in un fosso. La dinamica dell'incidente è ancora da stabilire, ma si sarebbe trattato di uno scontro frontale. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale per i rilievi, due squadre dei Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, ma pr la donna non c'è stato nulla da fare.

Il marito 81enne di Luisa Grandi è stato trasportato all'ospedale Maggiore in codice 2 (media gravità), come anche il passeggero 28enne della Clio.