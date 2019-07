Incidente mortale a Marzabotto: chi è la vittima

Si chiamava Salvatore Carrisi il 59enne morto questa nottte in seguito a un incidente a Marzabotto. L'uomo stava percorrendo la Porrettana con il suo scooter Tmax quando, intorno alle tre del mattino, è andato a impatto con una Fiat Punto all'altezza dell'incrocio con via Matteotti. Subito sono arrivati i sanitari del 118 ma per luomo non c'è stato nulla da fare. Leggermente ferito anche il conducente dell'auto, un 22enne. Carrisi era originario del leccese, ma da tempo risiedeva a Malalbergo, ed era impiegato nella security.