Schianto auto-scooter a Monte San Pietro: morto un 46enne

Un uomo di 46 anni, residente a Monte San Pietro è morto in seguito a un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto ieri sera intorno alle 20: un'auto di grossa cilindrata e uno scooter tragato si sono scontrati sulla via Landa, tra le frazioni di San Lorenzo e Montemaggiore. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i Carabinieri: anche l'elisoccorso è stato attivato ma per il 46enne, non c'è stato nulla da fare. Illeso invece il conducente dell'auto, un cittadino italiano di 51 anni. Sono in corso delle verifiche per capire l'esatta dinamica dell'ìincidente.