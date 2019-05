Incidente a Borgo: investito sulle strisce, morto dopo giorni di agonia

Un altro pedone morto, per un incidente. E' spirato dopo il ricovero in ospedale il pensionato 90enne che venerdì pomeriggio scorso è stato investito in via Cavalieri Ducati, zona Borgo. Sul posto si precipitarono 118 e Polizia Locale, per prestare le prime cure e chiarire l'accaduto.

L'uomo era ferito in modo serio, ed è stato trasportato subito al Maggiore di Bologna. In base a un primo accertamento sembra che il signore stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con la bici, ma fosse sceso a piedi come prescrive il codice della strada. A urtare il signore, un furgoncino, che procedeva in direzione periferia. Utili a chiarire la dinamica dell'accaduto saranno alcune telecamere di sorveglianza puntate sulla strada, oltre alla testimonianza di alcune persone che hanno assistito alla scena.