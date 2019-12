Incidente mortale: finisce con la moto nel fiume, motociclista di Monghidoro trovato morto

Era disperso ed è stato trovato morto il 60enne di Monghidoro, finito con una moto nel fiume Santerno, nei pressi di Cornacchiaia, nel comune di Firenzuola, in provincia di Firenze.

La scoperta, sotto il cavalcavia della ferrovia alta velocità, è stata fatta ieri sera alle 18 dai volontari della Protezione Civile che stavano partecipavano alle ricerche, a circa 10 chilometri dall'incidente.

Il 60enne ieri mattina stava transitando sul greto del fiume, quando, per motivi ancora da accertare, sarebbe caduto in acqua. Il fiume era in piena e potrebbe aver esondato proprio nel momento del passaggio della vittima. E' stato recuperato dal nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Firenze. Le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto continuano.