Incidente mortale a Ozzano: scontro auto-bus, muore a 27 anni

Un uomo di 27 anni è morto nel primo pomeriggio dopo un violento incidente stradale. E' successo a Ozzano Emilia sugli stradelli guelfi, in località Ponte Rizzoli, nei pressi dell'incrocio con via Olmatello.

A quanto si apprende il ragazzo, a bordo della sua vettura con direzione San Lazzaro, intorno alle 13:30, avrebbe sorpassato un’auto schiantandosi frontalmente con un bus da turismo con targa svizzera, che in quel momento proveniva dalla direzione opposta, e sul quale viaggiava solo il conducente 57enne -cittadino svizzero- a bordo.

Per il ragazzo è stato anche chiamato l'eliambulanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate a causa del violento impatto sono state fatali. La strada è stata chiusa al traffico per permettere tutti i dovuti rilievi, eseguiti dalla Polizia Municipale di Ozzano coadiuvata da quella di San Lazzaro nel regolare il traffico, riversandolo su strade secondarie. Sul posto anche i Vigili del fuoco, per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere del veicolo. Illeso il conducente dell’autobus. Indagini e rilievi su quanto accaduto sono ancora in corso.