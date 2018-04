Incidente a Pieve di Cento: auto esce di strada, 23enne gravissimo al Maggiore

Avrebbe fatto tutto da solo il giovane che questa notte è rimasto vittima di un incidente in auto, nei pressi di Pieve di Cento, sulla strada provinciale Bologna.



La chiamata al 118 è arrivata intorno alla mezzanotte: sul posto si sono recati anche i Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il ragazzo dall'abitacolo. Dopo le prime cure sul posto il giovane un 23enne è stato trasportato in codice di massima gravità al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Ora risulta ricoverato in Rianimazione, con prognosi riservata e tutt'ora in pericolo di vita.



I Carabinieri della stazione di Castello d'Argile sono intervenuti per effettuare i rilievi di rito. Sulla base di una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane alla guida avrebbe fatto tutto da solo, uscendo di strada. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.