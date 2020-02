Incidente in Porrettana: scontro camion-auto, grave un uomo

Brutto incidente questa mattina sulla Porrettana. Un uomo di 82 anni è ora in Rianimazione al Maggiore, in prognosi riservata, per le ferite riportate nello scontro della sua auto con un camion. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10: secondo i rilievi della polizia locale di Marzabotto l'auto procedeva in direzione Bologna mentre il camion procedeva verso l'Appennino.

Per ragioni ancora da accertare l'auto ha urtato contro la fiancata del camion, per poi carambolare contro il guard-rail: per la violenza dell'impatto l'82enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre il camion terminava la sua corsa poco più avanti. Sul posto sono arrivati sia l'automedica che l'elisoccorso, che hanno trasportato il ferito d'urgenza in ospedale.