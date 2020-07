Incidente a Castenaso: schianto tra auto, tre feriti

Non hanno riportato ferite gravi le due donne soccorse per una auto utilitaria, finita fuori strada dopo un incidente con un Suv Mercedes ieri pomeriggio alla rotonda a fianco del centro commerciale Centronova, nel comune di Castenaso.

Per i rilievi ha proceduto la polizia locale Terre di Pianura, mentre vigili del fuoco e 118 sono intervenuti per prestare i primi soccorsi. Secondo un primo riscontro sulla dinamica, sembra che il Suv, condotto da un 70enne -per ragioni da accertare- abbia invaso lo spartitraffico a dosso e la corsia opposta, nella quale stava sopraggiungendo la Panda con le due donne a bordo, rispettivamente di 27 e 37 anni. Tutte e tre le persone coinvolte sono state trasportate in codice di media gravità al Maggiore di Bologna.