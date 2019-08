San Lazzaro: cade dalla bici, poi il malore: morto

Era uscito in bicicletta come suo solito per una passeggiata tra le prime colline di San Lazzaro, quando si è sentito male ed è caduto sul ciglio della strada. Alcuni passanti hanno immediatamente lanciato l’allarme ma per un uomo di 82 anni, residente a Bologna, non c è stato nulla da fare.

Il ciclista infatti, a causa di un malore improvviso ha perso la vita lungo la strada che attraversa la piccola frazione del Farneto, a San Lazzaro di Savena, in direzione Bologna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’82enne, e una pattauglia della polizia municipale di San Lazzaro, per coadiuvare il traffico.