Incidente a San Pietro in Casale: trattore si ribalta, strada chiusa per due ore

Incidente a San Pietro in Casale. Un trattore si è ribaltato stamane lungo via Altedo, nel tratto tra la Sp4 e via Stagnolini. Sul posto sono arrivati sia i Vigili del fuoco che i soccorsi del 118 e la Polizia municipale Reno Galliera. Il conducente del mezzo ha riportato solo ferite lievi e contusioni, ma il mezzo ha dovuto essere rimesso in carreggiata con l'aiuto di una auto gru. Per questo, l'interno tratto di strada è rimasto chiuso per un paio di ore.