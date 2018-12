Incidente in via Maserati, investito fuori dalla discoteca: non c'è l'ha fatta Simone Fragolino

Non c'è stato nulla da fare per Simone Fragolino, questo il nome del 23enne di Cervignano del Friuli investito da un’automobile la notte tra sabato e domenica, davanti alla discoteca Numa di via Maserati. Come riporta UdineToday, Simone Fragolino è deceduto nel pomeriggio di oggi all'ospedale Maggiore di Bologna.

Le condizioni del ragazzo erano subito apparse gravissime. Sul posto erano intervenuti la Polizia Municipale e i sanitari del 118.

Chi era Simone Fragolino

Impiegato in una concessionaria d'auto a Bagnaria Arsa, Simone lascia la mamma e il papà e una sorella di 19 anni. Una delle sue grandi passioni era la canoa polo che praticava con l'associazione sportiva del Cus Udine.

Il giovane è stato travolto da una auto in via Maserati, all'esterno della discoteca "Numa" di Bologna. Il sinistro si è verificato verso le 5 del mattino, dopo una serata trascorsa con amici a divertirsi. Vani i soccorsi, dopo un breve ricovero, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

