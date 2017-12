Incidente sulla Trasversale a Persiceto, un morto: la vittima è una 27enne

Incidente mortale avvenuto intorno all'una di questa notte Traversale di Pianura a San Giovanni in Persiceto: un'utilitaria e un camion si sono scontrati frontalmente, a bordo dell'auto una ragazza di 27 anni e alla guida del furgone un uomo di 51 anni.

Purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare: M.T. è stata trovata dai soccorritori già priva di vita, come anche il suo cagnolino, che viaggiava insieme a lei fino. L'impatto è stato fortissimo e la vettura della giovane era ridotta a un groviglio di lamiere.

Fortunatamente l'altra vittima, il 51enne che guidava un Fiat Ducato, è rimasta ferita non gravemente ed è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente (avvenuto in via Marzocchi) e sul posto sono intervenuti oltre ai Vigili del Fuoco e al 118, anche i Carabinieri.