FOTONOTIZIA | Incidente in Bolognina: auto si capotta dopo scontro

Incidente ieri sera in Bolognina: una Audi A3 e una Fiat Multipla si sono scontrati all'incrocio tra via Bigari e via Algardi. Nell'impatto la monovolume è volata su un fianco, per poi capottarsi completamente. Poche notizie al momento sulle persone conivolte, ma il conducente del mezzo ribaltato è stato trasportato in ospedale in condizioni di media gravità.