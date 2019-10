Incidente in Valsamoggia: ragazzino investito, ferito grave in ospedale

Investimento ieri sera, intorno alle 23, lungo la via Emilia, in località Ponte Samoggia, al confine tra i comuni di Anzola e Valsamoggia/Crespellano. Un ragazzo di 15 anni ora è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni gravi.

Secondo quanto accertato fino a ora dai carabineri, un'auto, condotta da una donna di 30 anni, avrebbe travolto il giovane mentre stava attraversato la strada , parrebbe all'improvviso e di corsa. I militari della compagnia di Borgo Panigale stanno però ancora effettuando alcuni accertamenti per determinare i fatti nel dettaglio. Subito dopo l'impatto la conducente si è fermata e ha prestato i primi soccorsi, chiamando il 118.

Il ragazzo è attualmente in Rianimazione con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.