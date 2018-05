Incidente in via Farini: smart si schianta contro l'auto della Finanza

Incidente questa mattina all'alba nel centro storico. Alle 5.30, una Smart che proveniva da Via Castiglione in direzione viali di circonvallazione, probabilmente a casua della velocità sostenuta, ha urtato violentemente un Fiat Bravo della Guardia di Finanza di pattuglia, con due militari a bordo, che procedeva lungo Via Farini in direzione centro. L'impatto è avvenuto all'intersezione con Via Castiglione.

Ferita in modo lieve la conducente della Smart, una donna italiana del 1970 e residente in città. Entambi i veidoli hanno riportato danni ingenti.