Incidente in viale Panzacchi, tamponamento davanti alla Staveco: code e traffico sui viali

Tamponamento a catena davanti al parcheggio Staveco. E' accaduto poco prima delle 18 di oggi. Tre auto si sono tamponate causando diverse code e disagi alla circolazione sui viali di circonvallazione, tra Porta Castiglione e Porta San Mamolo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e per gestire la circolazione. Al momento non si registrano feriti.