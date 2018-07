Incidente in via Salvemini: scontro auto-scooter, morto 64enne

Un incidente dall'esito purtroppo fatale questa mattina a Bologna. Un uomo, residente nel bolognese, di 65 anni è morto dopo lo schianto tra lo scooterone che guidava e un'auto, guidata da un 78enne di Bologna. E' successo intorno alle 13 all'incrocio tra viale Salvemini e via Galeazza.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, ma per il signore non c'è stato nulla da fare. La Polizia Municipale è intervenuta per regolare il traffico e procedere ai rilievi. In base a una primissima ricostruzione sembra che l'incidente sia stato originato da una precedenza non data. Lo scooter procedeva lungo il viale, mentre l'auto proveniente dalla direzione opposta si apprestava a girare a sinistra, in via Galeazza.