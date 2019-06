Incidente sui viali: scontro tra auto, traffico congestionato

Brutto incidente stradale questa mattina, intorno alle 9.30, tra viale Carducci e via Dante. Nel sinistro, avvenuto per cause ancora da chiarire, sono rimaste coinvolte due automobili, una delle quali pesantemente danneggiata a seguito dell'impatto. Da quanto si apprende nessuna persona sarebbe rimasta ferita, ma pesanti ripercussioni si sono registrate sulla viabilità nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture - una proveniente da via Dante, l'altra dai viali - si sono scontrate frontalmente. Tanto forte è stato lo schianto, che uno dei due mezzi si è ribaltato. Per estrarre dall'abitacolo la donna che era al vlante, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul luogo sono stati quindi allertati i sanitari del 118, ma fortunatamente l'automobilista è rimasta illesa.

Sul luogo è intervenuta anche la polizia municipale, per ricostruire la dinamica del sinistro. Per permettere le operazioni sul posto, è stato necessario chiudere parzialmente al traffico via Dante. Di conseguenza si registrano forti rallentamenti alla circolazioni nella zona.

Anche ieri pomeriggio traffico congestionato sui viali a seguito di un tamponamento tra automobili, registrato davanti al parcheggio Staveco intorno alle 18.